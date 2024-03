Mbappé destapó su situación en el PSG: "Tengo bastantes problemas"

"Tengo bastantes problemas, pero el entrenador no es uno de ellos", declaró Kylian Mbappé ante el micrófono de Canal+ después de su doblete contra la Real Sociedad (2-1) y la clasificación del París SG a cuartos de final de la Liga de Campeones este martes.

Preguntado sobre las tensiones entre Luis Enrique y él debido a sus sustituciones en los tres últimos partidos, Mbappé respondió: "No tengo ningún problema con él, tengo bastantes problemas pero el entrenador no es uno de ellos".

¿Su doblete es en cierto modo una respuesta? "No tengo ningún mensaje particular. Es sólo que siempre quiero jugar la Liga de Campeones, intento rendir bien, a veces lo logro, a veces no, pero no seré nunca un jugador que se esconde", afirmó el delantero francés.

Instantes antes de la entrevista, Luis Enrique acudió a felicitarlo con un intenso abrazo, que Kylian Mbappé recibió sonriente.

Por su parte, también habló Mikel Merino, centrocampista de la Real Sociedad, quien dio declaraciones en Movistar+ tras perder 2-1 contra el PSG en la vuelta de octavos de final de la Champions.

"Por un lado decepcionados por no haber podido pasar, sabíamos que era una eliminatoria muy difícil, sabíamos que podíamos competir. Creo que hemos competido, pero ante un rival de esta entidad, con un jugador como Mbappé que cada vez que cogía el balón en tres cuartos o en transiciones era casi gol. Han sido mejores, dolidos por eso, pero también contentos por ver la ilusión de la grada. (el gol de la Real) También lo merecíamos".