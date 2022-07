"Me entreno al 100”: Edwin Cardona habló de las posibilidades que tiene de volver a Nacional

Aunque parecía que el futuro de Edwin Cardona era incierto por la cantidad de rumores sobre su situación actual en el equipo y la posible llegada al Atlético Nacional, fue el mismo jugador que en la tarde de este miércoles dio la cara y habló sobre todos los temas que se han hecho fuertes al pasar de los días.

A través de un Instagram Live, Cardona dejó en claro que "nadie de Atlético Nacional se comunicó para llevarme, ni nadie de Racing me dijo que no están conformes conmigo. El monto que están diciendo que se gastó es falso y todo eso al final es mentira".

Esas declaraciones acabaron con cualquier ilusión de los hinchas verdolagas que deseaban tenerlo de vuelta en el fútbol colombiano, y de la misma forma, Cardona aclaró su situación física tras comentarios que le molestan: "Los que me conocen saben que me entreno al 100%. Dicen que estoy gordo y nunca están conmigo. Me he aguantado muchas cosas y siempre voy a respetar a los que comentan".

"Dicen que no soy profesional y que soy indisciplinado, soy la persona que soy" añadió el cafeteo quien enfatizó en que "es tiempo de escuchar también al jugador".

Finalmente, el futbolista demostró su inconformismo por la situación actual que está viviendo y confesó que por ahora se quedaría en el equipo argentino: "Entiendo a los que critican, pero somos seres humanos y hay comentarios que molestan y la gente no sabe. Siempre le echan la culpa al jugador. Tengo contrato por tres años con Racing y sé que todo se va a revertir. Del punto que me toque estar, apoyaré al equipo".