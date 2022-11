"Me estoy divirtiendo... vamos por buen camino": James se enorgullece de su presente en Grecia

James Rodríguez está teniendo un buen presente en la primera división de Grecia en al disciplina de Olympiacos, pues con su equipo en el tercer lugar de la tabla, es uno de los aspirantes al título, pese a la diferencia que mantiene con Panathinaikos, que de momento es líder -con diez puntos de diferencia-.

Además, el futbolista colombiano fue elegido el mejor jugador del mes (octubre) de la Superliga de ese país, luego de siete partidos disputados y dos goles, sin dejar de lado que ha sido clave en el poder ofensivo de Olympiacos, brindando varias asistencias.

Así, el deportista de 31 años dio declaraciones posterior al galardón que lo acredita como el mejor futbolista de Grecia en la actualidad y mostró la satisfacción generada, además de los propósitos que tiene con su equipo y agradeció a sus compañeros.

"Estoy muy feliz. El premio se debe al trabajo en equipo. Muchas gracias a mis compañeros que cada día me ayudan a ser cada vez mejor", afirmó Rodríguez, teniendo en cuenta que su adaptación al equipo de El Pireo ha estado a la altura de las expectativas.

Asimismo, James comentó que "para nosotros es muy importante seguir así, trabajando en equipo para llegar a donde queremos estar", otorgándole responsabilidad a sus compañeros de escuadra, pues el objetivo es ser campeón, o al menos, conseguir un cupo a un torneo internacional.

"Me estoy divirtiendo mucho jugando. Me gustan estos partidos. Disfruto de los juegos duros y grandes", reafirmó James Rodríguez, permitiendo que luego de su mala experiencia en Qatar -dado que no estaba a gusto-, está conforme en su regreso a Europa.

Por último, el futbolista con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich, manifestó que "realmente estamos mejorando mucho. Esto se debe a que jugamos mucho, más juegos y nos hemos conocido mejor. Creo que vamos por el buen camino y espero que sigamos así con victorias porque eso es lo que todos queremos", mostrando orgullo por el nivel que ha mostrado Olympiacos en la temporada.