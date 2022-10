¿Mensaje de Lorenzo a Comesaña por Nelson Deossa? "Le veo condiciones y futuro"

La Selección Colombia de mayores cumple con su segundo microciclo bajo las órdenes de Néstor Lorenzo con jugadores que se desempeñan en la Liga BetPlay y algunos que terminaron su temporada en la MLS.

Uno de los futbolistas que ha hecho parte de las dos convocatoria de Lorenzo es el mediocampista de 22 años Nelson Deossa, quien ha recibido el llamado a pesar de no ser titular en Junior y ser prácticamente descartado por Julio Comesaña desde que regresó al conjunto 'rojiblanco' para cumplir con su décimo ciclo.

Este miércoles 19 de octubre, Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa en donde se le consultó por el llamado del joven mediocampista. El estratega nacional elogió al jugador nacido en Marmato, en el departamento de Caldas, y le mandó, "entre líneas", un mensaje a Comesaña.

“Ustedes pueden evaluar las condiciones que tiene Nelson Deossa, en el otro microciclo estaba más cerca de jugar, creo que recién se había producido el cambio de entrenador (salió Juan Cruz Real y regresó Julio Comesaña a Junior), no me corresponde a mí decir algo. Yo le veo condiciones para que esté en el grupo y le veo futuro. Nada más. No te puedo dar otras cosas. Lo hemos visto en campo, conocemos su historia como la de tantos muchachos. Nos tuvimos que adaptar a las situaciones de acuerdo a las competencias que están superpuestas con el microciclo”, dijo.

Comesaña no sabe de qué juega Deossa

No sé (en qué posición juega), él ha jugado de volante de primera línea, de número ‘10’… Para mí, él no sabe cuál es su posición, la función. Él es un jugador que tiene una condición natural para desequilibrar en el uno contra uno. No me guío por aquel gol que hizo, un golazo de esos de campeonato mundial, porque no sé cuantas veces lo puede repetir. Tiene un buen remate, sabe jugar, tiene una buena condición técnica que es una herramienta importante para desequilibrar en el uno contra uno, pero cuándo la usa, ahí está el problema. No puede siempre que agarra la pelota salir hacia adelante y correr con ella. Él debe recibir información", afirmó Comesaña en diálogo con El Heraldo.