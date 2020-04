Ahora Hulk se podría meter en la historia de Falcao con el Galatasaray

Falcao se encuentra en cuarentena a la espera de buenas noticias en cuanto a la reanudación de la Superliga turca, lo cual hablaría de un mejoramiento de la situación sanitaria en el país europeo. Mientras eso sucede, el jugador entrena de manera rigurosa para no perder forma física, al tiempo que está pendiente de su situación salarial. La directiva no rebajará el monto que devenga el colombiano, pero sí le pedirá que no cobre un bono pactado por el cumplimiento de objetivos.

No obstante, los accionistas del Galatasaray piensa en el futuro del club de Estambul y en una hipotética decisión que pueda tomar el delantero cuando acabe la temporada frente a las jugosas ofertas que recibió de Catar y Arabia Saudita en las últimas semanas. Si bien el jugador dijo que no piensa incumplir el contrato que tiene, en el cuadro turco piensan en un plan B de ser necesario. Hay varios nombres sobre la mesa, pero uno en especial llama la atención.

Se trata del brasileño Hulk, excompañero de Falcao en el Porto y quien se encuentra en las filas del Shanghai SIPG de China. El potente delantero estaría buscando la forma de irse de su actual escuadra y Galatasaray sería la puerta de ‘escape que tendría. Además, aprovecharía un supuesto descontento del ‘Tigre’ con la postura del club otomano frente a la emergencia por la Covid-19.

De acuerdo a lo que afirma la prensa de Turquía, Galatasaray y Hulk ya tuvieron los primeros acercamientos para analizar opciones ante una futura incorporación. Lo anterior, más allá de las palabras de Falcao de su intención de querer seguir siendo parte del actual campeón del fútbol euroasiático. "Tengo un contrato por dos años y medio con Galatasaray. No tengo intención de irme. ¿Por qué debería irme de donde soy feliz?", declaró el futbolista sudamericano días atrás.