América anunció cuál es el plan que tiene para que no dejar ir a Rangel

América de Cali no vive un buen momento económico, por eso la posible salida del delantero Michael Rangel del equipo suena cada vez más fuerte teniendo en cuenta que los derechos deportivos del jugador pertenecen a Junior y él acababa su vinculo contractual con el ‘escarlata’ en este mes de junio.

Por esta razón, el presidente del club Mauricio Romero aclaró cómo va la continuidad del futbolista. "Ese un tema que nos ilusiona a todos poder continuar con él por lo que ha hecho en la institución, pero no depende exclusivamente de América”, resaltó.

“Lo que sí depende de América es salir a comprar sus derechos económicos, pero realmente en este momento no tenemos cómo hacerlo. No nos olvidemos que, si el 30 de junio América no hace uso de la opción de compra, Michael Rangel tendría que volver al club dueño de sus derechos que es Junior”, dijo Romero.

Ahora, el dirigente no cierra la posibilidad para poder arreglar una posible continuidad con Rangel, aunque asegura que mientras no se conozcan las fechas del inicio del campeonato, ese tema también es difícil para arreglar contrataciones.

“Se podría llegar a hablar e intentar extender el préstamo que tenemos con ellos. Pero esto es un tema que al no tener claro cómo será el torneo, cuáles son las fechas y las características de ese torneo, cuál será la modificación de la reglamentación, lo de Rangel ahorita está en el aire y no podría responder con sinceridad absoluta”, puntualizó.

Al final, Mauricio Romero reiteró que el objetivo es poder seguir con Rangel y seguirán haciendo el esfuerzo para mantenerlo.

"Lo único que puedo decir es que nos gustaría contar con él, pero en este momento no depende solo de nosotros, sino que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona el tema y poder tomar decisiones”, concluyó.