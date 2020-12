Atlético Nacional va por un goleador uruguayo para el proyecto 2021

Atlético Nacional quiere pasar la página de lo que ocurrió en el año 2020. El equipo 'verdolaga' desea luchar por el campeonato colombiano y hacer un gran papel en la Copa Libertadores, por eso reforzar la plantilla es la mentalidad de la dirigencia y el cuerpo técnico.

Se conoció quién es el goleador uruguayo que quiere contratar el 'Rey de Copas': se trata de Cristian Palacios, que habló con 'ESPN Chile' y admitió tener contactos con el conjunto antioqueño para convertirse en refuerzo del 'verde'. No obstante, resaltó que hasta ahora se están dando los contactos y todavía falta mucho para que se dé o no la negociación.

“Yo ya tenía todo listo para rescindir contrato con el Puebla, pero apareció un equipo con una propuesta formal, llamó a Puebla, eso fue lo que nos enojó a mí y a mi representante. Ellos habían llegado a un acuerdo, no rescindimos nada hasta que pagaran esa deuda. Después de eso, Puebla no me envió la rescisión, ni la firma y ahora estoy esperando a que venga un equipo e hicieran una oferta. Ese equipo fue Atlético Nacional”, dijo Palacios.

El futbolista de 30 años brilló en el Unión Española de Chile, escuadra donde se destacó en gran medida en este 2020, pues jugó 1488 en 21 partidos actuados y marcó 15 goles, por esta cifra entró en la lista de opcionados para vestir la camiseta de Atlético Nacional.

No obstante, su futuro podría dar un giro y terminar quedándose en Chile o yendo al balompié mexicano: “Mi representante está encargado de ese tema, yo no me quiero quemar la cabeza, atendiendo diez mil llamados, preguntándome muchas cosas. El tema de las negociaciones se la dejé todo a él", indicó.