Barcelona va por un jugador de Liverpool y Klopp ya puso una condición

En medio de la crisis de la directiva de Barcelona tras la confirmación de la salida de Lionel Messi, el club catalán no se queda quieto y estaría buscando cerrar un fichaje clave para el nuevo entrenador, el volante holandés, Georginio Wijnaldum, quien hace parte de Liverpool y estaría dispuesto a salir de la institución para pasar al fútbol español, buscando más minutos y un mayor protagonismo.

Lea también: Everton habría llegado a un acuerdo con James Rodríguez

Sin embargo, Jurgen Klopp no parece dispuesto a facilitar esta transferencia, pues considera a Wijnaldum como una alternativa interesante y muchas veces lo ha demostrado al ponerlo como titular, por eso hasta que no llegue Thiago Alcántara a su equipo, no soltará al holandés. Lo cual podría tardar un poco pese a que, según la prensa inglesa, ya todo estaría dado para que el volante español arribara proveniente de Bayern Munich.

Alcántara fue uno de los jugadores más destacados en Bayern Munich durante la Champions League y brilló como eje del medio campo del equipo dirigido por Hans Flick, sin embargo, ya tendría decidido marcharse y apuntaría a Liverpool para continuar con su carrera, consciente de todo lo que le puede aportar y de que su llegada significaría un salto de calidad para un club que lleva dos años por lo alto y que aspira a seguir luchando por los principales torneos.

Le puede interesar: La oposición de Bartomeu se une para hacerle una moción de censura

Mientras tanto, Barcelona continúa moviéndose y más allá de que el caso de Lionel Messi sea definitivo, parece que Ronald Koeman ya comunicó lo que tenía que comunicar y ahora se enfocará en el armado de un neuvo equipo, pese a que sus planes podrían cambiar de rumbo si el de Rosario decide quedarse, algo que luce improbable.