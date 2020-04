¿Desmantelan al América? Tres equipos quieren a Duván Vergara

En esta semana se conoció que Matías Pisano, jugador del América de Cali, le gustaría regresar o a Independiente de Avellaneda o ir a la Universidad Católica de Chile. Pero esta no fue la única noticia sobre la posible salida de jugadores del cuadro 'escarlata': ahora el tema pasa por el colombiano Duván Vergara, que también se podría ir.

A pesar de que Vergara tiene contrato con la 'mechita', el habilidoso extremo llamó el interés de tres equipos del fútbol del exterior: al parecer serían ofertas muy tentadores que lo harían alejarse del onceno americano.

Lo quieren desde Holanda, España y la MLS, según se conoció desde la prensa vallecaucana. El jugador todavía no se ha manifestado al respecto, ni mucho menos la directiva del América. No obstante, en pasadas declaraciones el máximo accionista, Tulio Gómez, resaltó que la crisis económica por la pandemia COVID-19 hará que se piense no contratar jugadores en el segundo semestre del año.