El anuncio de James no pasaría de esta semana según la prensa inglesa

Aunque se dice que todavía hay una importante diferencia desde lo económico para que Everton y Real Madrid se pongan de acuerdo en la transferencia de James Rodríguez, la prensa inglesa afirma que ya habría una fecha definida para el arribo del colombiano y que el colombiano viajaría en los próximos días a Inglaterra para los trámites de rigor previos a la firma de su nuevo contrato con Everton.

James no se presentó en la mañana de este lunes a la reanudación de los entrenamientos de Real Madrid y, aunque no se sabe si fue con o sin permiso, lo cierto es que el colombiano ya tendría todo listo para marcharse a Liverpool y enfrentar una nueva etapa en un fútbol en el que no ha estado, pero donde se encontraría con un técnico que lo conoce bien y con el que ha tenido varios de sus mejores momentos en el 'Viejo Continente'.

"El acuerdo entre los dos clubes para la transferencia de James Rodríguez no sobrepasaría las próximas 48 horas y, posteriormente, se espera que el futbolista viaje para realizarse los exámenes médicos de rigor, en los últimos días de la presente semana", asegura Sky Sports sobre el futbolista colombiano quien mostró sus claras intenciones de partir al reducir de manera importante su salario para la próxima temporada.

Para concluir el artículo cita las palabras del analista Graham Hunter sobre la posible llegada del colombiano. "Estuvo cerca de dejar Real Madrid al inicio de la última temporada pero se tuvo que quedar y esto generó su rabia. Está listo para jugar, creo que todavía es un jugador de clase mundial y si Carlo Ancelotti puede acomodarlo, es el tipo de futbolista que a Goodison Park le gustaría ver con regularidad", sentencia.