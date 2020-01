El fichaje que podría resolver el traspaso de Jeison Murillo a Galatasaray

El defensor colombiano Jeison Murillo no tiene un lugar asegurado en Sampdoria, sin embargo, su situación contractual impide que el futbolista se marche del club italiano pese a que no sea tenido en cuenta por su entrenador y que su rendimiento, aunque se esperaba mejor, no ha llegado a ser el que aficionados, directivos y, por supuesto, cuerpo técnico esperaban cuando llegó proveniente de Valencia, luego de haber sido prestado a Barcelona, con el que apenas jugó 112 minutos en La Liga.

Partiendo de esto y teniendo en cuenta la actualidad del zaguero, Galatasaray intentó negociar con los italianos su transferencia al fútbol turco, ofreciéndole mayor continuidad en el equipo de Fatih Terim y con un préstamo que sería favorable tanto para los turcos como para el futbolista, hecho en el que entró a jugar Valencia como dueño de sus derechos deportivos y que debido a los compromisos adquiridos por Sampdoria no resulta sencillo.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el equipo genovés estaría cerca de concretar un fichaje que le abriría las puertas de salida a Murillo, se trata del defensor Lorenzo Tonelli, quien llegaría proveniente de Napoli donde no ha tenido lugar y arribaría a préstamo, para facilitar la partida del colombiano y darle un aire a la defensa de Claudio Ranieri, que ha sufrido durante las últimas fechas de la Serie A.

La concresión de la llegada de Tonelli se daría en las próximas horas y en Galatasaray esperan expectantes la respuesta de la última propuesta realizada, mientras que los dirigidos por Terim siguen trabajando y piensan en la llegada del jugador colombiano para darle poder a una defensa que también sufrió en el inicio de la temporada y que poco pudo hacer para ayudar a evitar la eliminación de Champions League.

Es importante destacar que Tonelli ya jugó en Sampdoria y que allí ya tuvo un buen paso, disputando 19 partidos, anotando un gol y demostrando buenas condiciones para el fútbol italiano, tal como lo hizo en Empoli, donde brilló y dio el salto a Napoli, dueño de su pase.