El mercado de fichajes no se detiene por el coronavirus: rumores y posibilidades

Aunque el fútbol se encuentra detenido y todavía no está claro cuándo volverán a disputarse las grandes ligas, el mercado de fichajes y los rumores siguen creciendo en la medida en la que se acerca el final de temporada y más allá de que el calendario no esté corriendo en estos momentos. En ese sentido, los clubes y los medios no se quedan quietos respecto a los posibles movimientos que se darán de cara al otro año competitivo.

Estos son algunos de los rumores y movimientos en los que se está trabajando:

Pierre-Emerick Aubameyang

El delantero gabonés es una de las alternativas que maneja Barcelona en caso de no poder fichar a Lautaro Martínez, su principal apuntado para el próximo mercado y un jugador de total gusto por parte de la dirigencia. Aubameyang ha perdido lugar entre los dirigidos por Mikel Arteta tras la llegada de Nicolas Pepé, por lo que su saldría no sería tan costosa.

Neymar

El atacante no tendría lugar en PSG para la próxima temporada y Barcelona sería su mejor opción. El equipo catalán, quien ha querido recuperar al brasilero desde 2019, quiere recuperar el poderío ofensivo que ha perdido en el último tiempo y volver a reinar en Europa.

Harry Kane

El atacante inglés podría partir hacia el fútbol italiano, al que llegaría para reforzar la ofensiva de Juventus y jugar al lado de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, si decide permanecer en el Premier, las ofertas no faltarían y según 'Daily Express' elegiría a Manchester United por sobre el City.

Nemanja Matic se queda y Paul Pogba se va

Mientras que Manchester United negociaría un año más de contrato con el serbio Nemanja Matic, Paul Pogba tendría listas las maletas para partir del club apenas se termine la temporada. El volante francés, cansado de no ser protagonista y de no poderse adaptar al juego de Solskjaer, piensa volver a Italia, mientras Real Madrid podría hacer una gran oferta por él.