Empresario del 'Tico’ Ortiz confirmó que hay dos equipos colombianos que lo quieren

La novela sobre el futuro deportivo de José Guillermo el ‘Tico’ Ortiz todavía no se define. Uno de los empresarios del Herediano, Jafet Soto, habló en exclusiva con ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2 sobre el delantero costarricense y confirmó que, pese a que la primera intención es que se quede en Millonarios, hay dos clubes más en Colombia que mostrar interés en sus servicios.

"Nosotros tenemos una gran relación con Millonarios. Si bien es cierto que ya nos informaron que en este momento no tienen el dinero para hacer uso de la opción de compra, estamos en la mayor disposición para sentarnos y de ver qué tipo de posibilidad nos plantea el club para que José Guillermo, que quiere continuar allá, se pueda quedar”, dijo Soto, que de inmediato dejó claro el interés de otras escuadras.

“Tiene un mercado bueno a nivel mundial, hemos tenido acercamientos, nada formal. Ha habido ofertas del continente asiático especialmente y también de otros equipos del fútbol colombiano, pero la prioridad la tiene Millonarios. Estamos viendo cuál es el punto final de esta relación deportiva", agregó.

Sobre el nombre de las dos instituciones en el FPC que lo han buscado, el dirigente no quiso dar mucha información, pero de lo que se ha podido establecer se habla del Deportes Tolima. "Nos interesa que José Guillermo siga en el fútbol colombiano. Hemos tenido contacto con dos equipos más de Colombia, los cuales me reservo el nombre por un tema de seriedad, pero queremos que se quede en el país, en especial en Millonarios", aseguró.

Asimismo, se refirió que ya le hizo una oferta formal al cuadro ‘embajador’ para que el ‘Tico’ pueda continuar más tiempo, solo espera que se pueda llegar a un acuerdo. "Hay disposición para que se retome las conversaciones, porque ahorita la situación no está como para caprichosamente llegar y decir 'me lo voy a llevar'. Me parece que Millonarios es una buena vitrina para José Guillermo, una súper vitrina y probablemente nos va a ayudar mucho a ambos a hacer un negocio redondo con José Guillermo", puntualizó.

Finalmente, resaltó que ya depende de la decisión que tome el conjunto capitalino, de cuánto desea o no a Ortiz.

"Creo que depende para que se quede de la voluntad que tenga Millonarios. Nosotros tenemos toda la disposición, ya yo hice una propuesta muy buena. Abrimos otra vez esa puerta para que se quede", concluyó.