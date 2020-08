Enigmático mensaje del City en redes, ¿anuncian a Leo Messi?

En medio del debate por el club al que iría Leo Messi tras concretar su salida de Barcelona, son muchas las especulaciones que se manejan y aprovechando esto, todo tipo de equipos se han postulado para recibir al argentino. Sin embargo, uno de los que pisa más fuerte y aparece como opción es Manchester City, equipo dirigido por Josep Guardiola y que, se sabe, tiene el poder financiero para contar con el nacido en Rosario.

Por eso, aprovechando toda esta situación, el equipo celeste de Manchester lanzó un enigmático mensaje a través una de sus cuentas en redes sociales, con el que hace referencia a su nuevo fichaje. En dicho texto, el City asegura: "Nuestro nuevo fichaje viene de otro planeta", por lo que muchos de los aficionados se ilusionan con la posible llegada de Lionel Messi al plantel, considerando el anuncio realizado el martes por el argentino.

Sin embargo, otros tantos no son tan optimistas y, aunque desde el mismo club aseguran que todavía faltan un par de horas para hacer el anuncio, las especulaciones apuntan más a un nuevo patrocinador o a la llegada de un nuevo diseño de camiseta, mucho más teniendo en cuenta que esta parte de la cuenta del club está relacionada con los videojuegos y, aunque en la cuenta oficial se han hecho eco de esto, todavía restan muchas cosas por resolver para saber si el argentino jugará la Premier League.

Mientras se resuelve la situación, Barcelona sigue intentando retener a su máxima figura y el City ya se mueve para tentarlo para hacerlo cambiar de camiseta, por primera vez en su carrera.

