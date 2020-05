Pese a que el campeonato no se ha podido reiniciar, ya se comienzan a conocer los jugadores que no seguirían en Millonarios. Este es el caso de Oscar Barreto, quien habló con 'Los Dueños del Balón' de Antena 2 sobre su futuro y confesó que lo más seguro es que no siga en el equipo azul; no obstante, dejó claro que espera una respuesta prontamente por parte de la institución.

"Mi contrato termina el 24 de junio. Hemos estado pendientes, no he recibido respuesta del club. Ya envié la carta de no renovación, igual hay que esperar la respuesta del club. Con mi agente nos hemos estado moviendo para ver qué pasa", dijo Barreto, que espera tener más minutos en su carrera deportiva.

Por otro lado, Barreto se refirió a las críticas que ha recibido por parte de algunos hinchas azules que lo señalan constantemente. El mediocampista contó que él es el que más lucha por un puesto para ser titular y ganarse el cariño del público, incluso recordó que cuando estaba el técnico Jorge Luis Pinto era constantemente inicialista y se destacaba.

"He sido señalado por algunos hinchas, pero si se fijan bien, siempre he sido de los jugadores que más ha trabajado por una oportunidad", afirmó Barreto.

Por el momento no ha recibido respuesta de Millonarios, pero lo más seguro es que no se le renueve contrato y el futbolista se vaya a otra institución. Cabe recordar que el técnico Alberto Gamero tampoco lo tenía en cuenta en el onceno inicial.