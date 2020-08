La situación sobre el futuro de Lionel Messi en Barcelona sigue siendo noticia. No se sabe si el argentino continuará o no en el cuadro 'culé' y ya varios clubes lo tientan para una posible negociación. Todo depende si el diez sigue o no en el equipo, luego de que se haya conocido la no continuidad del uruguayo Luis Suárez, amigo de Messi y segundo goleador en los últimos años en la escuadra.

Ya se supo de la intención del Inter de Milán de poder contar con el astro. Es un sueño para la escuadra italiana hacerse con su fichaje. Sin embargo, la cadena ESPN sacó a flote una información que parece más fuerte y es la posibilidad de que el Manchester City de Pep Guardiola vaya tras Messi.

El equipo inglés, que hace poco estuvo envuelto en un lío por el 'fair play' financiero, estaría tanteando la posibilidad y hace las cuentas necesarias para intentar tenerlo. No obstante, el City espera tener cautela en ese sentido y evitar a toda costa otra sanción que le imposibilite estar en Champions League.

Messi le queda un año de contrato con el Barcelona y su cláusula de rescisión supera los 700 millones de euros, una cifra difícil de alcanzar. No obstante, los rotativos catalanes argumentan que el propio futbolista, si se va, intentaría arreglar una salida más fácil con la directiva del Barcelona.

Las próximas horas serán claves para que se sigan conociendo detalles del futuro de 'La Pulga', quien es el goleador histórico del club y gran figura en la última década.