Flick: "Thiago es un gran jugador, sólo puedo felicitar a Klopp"

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, dijo hoy que el centrocampista español Thiago Alcántara es "un gran jugador y una gran persona" y que una vez cerrado el traspaso del jugador al FC Liverpool solo le queda felicitar a Jürgen Klopp por el fichaje.



"Thiago fue un jugador excepcional que tuvo grandes éxitos aquí durante siete años. Le dio mucho al equipo", dijo Flick en la conferencia de prensa del Bayern.

Según Flick, Thiago no solucionaba determinadas situaciones en el campo como cualquiera lo hubiera esperado, sino que solía recurrir a salidas inesperadas.



"Tanto yo como todo mi equipo técnico trabajamos muy a gusto con él, porque es un profesional absoluto y una persona maravillosa. Solo me queda felicitar a "Klopp"", dijo.



Thiago llegó al Bayern en 2013, procedente del FC Barcelona, por 25 millones de euros y por solicitud expresa del entonces entrenador Pep Guardiola.



Ahora, siete temporadas después, el Liverpool ha llegado a un acuerdo con el Bayern para fichar al jugador, al que le quedaba un año de contrato en Múnich, por 30 millones de euros.

"Hemos perdido un jugador de gran calidad pero tenemos confianza en poder hacer algo en este temporada. También sin Thiago tendré una buena plantilla a disposición para el primer partido contra el Schalke", dijo el entrenador bávaro.