James Rodríguez contó por qué no se dio su fichaje al Manchester United

James Rodríguez ha tenido una carrera llena de grandes retos, pues ha estado en clubes de categoría como el Porto y el Real Madrid. Ahora en el Everton quiere hacer historia de la mano del técnico que siempre le dio la posibilidad de jugar, Carlo Ancelotti.

Sin embargo, mucho antes de llegar al Everton, el 'cafetero' estuvo a punto de jugar en el Manchester United, él siempre lo ha contado. Esta vez en entrevista con el medio BT Sports, el mediocampista recordó por qué no ocurrió esta transferencia.

"Se dio algo con el United pero al final no sucedió por cosas que yo no sé. Creo que el fútbol te lleva siempre por donde va a ir bien. Si no se dio fue por algo. Porque no estaba listo o porque estaba para venir a este gran club. Al final, pasó lo de Francia y fui por ese camino", rememoró Rodríguez.

El colombiano analizó esa transferencia fallida, que según él le sirvió para mejorar y después brillar en otros clubes, incluida la Selección Colombia, donde pudo madurar más como futbolista.

"El fútbol siempre es así. Hay puertas que se cierran y otras se abren y son grandes. No llegué a pensar en cómo me iría en el United. Cuando fui a Francia estuve enfocado en hacer un buen año y fue el año del Mundial. Siempre pensaba en eso. Luego se dio lo del Real Madrid, que fue algo que pasó rápido. Una puerta estaba cerrada y a los diez meses se dio esta. Fue una puerta grande, un club donde quise estar y un sueño hecho realidad", concluyó.

James Rodríguez actualmente busca estar en las mejores condiciones para darle al Everton el nivel futbolístico necesario para pelear en la Premier League.