Nacional cuenta la verdad sobre posible llegada de Danovis Banguero al club

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, habló en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 sobre los posibles fichajes de la institución de cara al reinicio del campeonato. El directivo se refirió más exactamente a la posibilidad que se ha conocido de que el jugador Danovis Banguero arribe al elenco ‘verdolaga’.

Aunque Pérez no lo descartó para un futuro, aseguró que hoy en día no espera que se dé ese negocio. "En principio no estamos en la disponibilidad de hablar de jugadores. Lo de Banguero es un jugador de altísimo nivel, le he expresado a la familia Camargo que por parte de la directiva de Nacional no se ha considerado, pero en un futuro puede ser, y si esto logra ser así se lo haremos saber de junta directiva a junta directiva. Hoy no hay nada, pero no descarto que después se dé algo", indicó.

Siendo así, por ahora se descarta la llegada del futbolista, pero tal vez en un futuro, cuando reinicie el campeonato y se define las reglas que habrá respecto a fichajes, se pueda lograr un acuerdo.

"En materia de nómina, básicamente los anuncios que hemos hechos en nuestros canales oficiales. Hoy tenemos un equipo, pero un par de jugadores que no continúan como Alberto Costa y Daniel Muñoz. Esperamos mantener esta nómina teniendo en cuenta nuestras posibilidades", concluyó.

Al parecer, según el propio Pérez, ningún otro jugador saldrá de Atlético Nacional, o por lo menos el club espera mantenerlos en nómina y pelear así el torneo colombiano cuando regrese el fútbol.