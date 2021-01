Real Madrid y David Alaba habrían llegado a un acuerdo para su fichaje

Real Madrid se habría asegurado a uno de los jugadores más pretendidos del próximo mercado de fichajes en Europa, después de que se informara que llegó a un acuerdo con el defensor austríaco David Alaba, quien no continuará en Bayern Múnich de Alemania.

Según dio a conocer el diario Marca, Alaba aceptó la oferta de 11 millones de euros anuales por cuatro temporadas que le puso sobre la mesa la directiva del conjunto 'merengue'. Adicionalmente se comunicó que ya el futbolista presentó y superó el respectivo reconocimiento médico.

El zaguero austríaco se despedirá de esta manera el próximo 30 de junio de tierras alemanas, en las cuales ha disputado 408 partidos, marcado 32 goles y celebrado 25 títulos en las diez temporadas en las que se vistió con los colores de Bayern Múnich, aunque tuvo un corto préstamo por el Hoffenheim.

Alaba llegará como jugador libre a Real Madrid, ya que desde hace algunos meses había expresado su descontento con las ofertas de renovación que recibió al asegurar que no se le daba el valor que merecía. De esta manera, el alto salario que recibirá no será problema ni golpeara las finanzas 'merengues' teniendo en cuenta que no tuvo que ceder ni un solo peso por el traspaso.

El portal español señalo que el fichaje del austríaco también es "estratégico" debido a que con sus 28 años le agregará juventud y un aire nuevo a la defensa. Y es que actualmente el conjunto 'merengue' negocia la extensión del contrato de Sergio Ramos. Además. Raphael Varane termina vínculo en año y medio, al igual que Nacho Fernández.