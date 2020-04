Va con todo: equipo doblaría el salario de Falcao para convencerlo del fichaje

Falcao García sigue siendo objeto de rumores frente a la situación que vive en el Galatasaray por la suspensión de la Superliga turca. El colombiano se encuentra a gusto en Estambul, pero podría perder algunos privilegios firmados ante el pedido de la directiva de los ‘Leones’, incluyendo un bono de 1.5 millones de euros por logros obtenidos. De acuerdo a lo que informa la prensa de ese país, el salario del delantero no sufriría ninguna rebaja a pesar de la crisis actual.

No obstante, Falcao no estaría a gusto con la forma en que se han manejado el tema y por ello se habla de ofertas que habría recibido el ‘Tigre’ para cambiar de equipo en el próximo mercado de transferencias. La más importante, quizá, sea la del Al Hilal de Arabia Saudita, club que parece no tener problema en pagar un sueldo exorbitante con tal de tener en sus filas al jugador colombiano de 34 años. A todo costa pretende el fichaje frente al pedido que hizo el técnico rumano Razvan Lucescu.

Por ello, desde Turquía se menciona que el cuadro árabe hizo una nueva oferta para llevar a cabo la operación. La idea es convencer al atacante y por ello habría puesto 10 millones de euros al año sobre la mesa para que Falcao diga sí y se convierta en compañero del mediocampista Gustavo Cuéllar en el Al Hilal.

"Después del anuncio de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita sobre el futuro de las ligas, se supo que la primera oferta se enviaría a Galatasaray por la estrella colombiana. Radamel Falcao recibe cinco millones de euros más bonos, sin embargo, su sueldo bajó debido a la reducción salarial por el coronavirus, algo que aprovecharía Al Hilal, que ofrecería un sueldo difícil de igualar: una tarifa mínima de 10 millones de euros", escribió Fanatik en su edición de internet.