Yony González fue confirmado por su nuevo equipo en Brasil

El delantero colombiano de 26 años Yony Alexander González Copete fue confirmado este martes 23 de febrero como nuevo jugador de Ceará Sporting Club de la primera división del fútbol de Brasil.

González se suma al equipo del noreste brasileño en condición de préstamo hasta diciembre del 2021 procedente de Benfica de Portugal, institución dueña de sus derecho deportivos.

Esta será la tercera experiencia del delantero colombiano en el fútbol de Brasil después de haber jugado para Fluminense, club con el cual marcó 17 goles en la temporada 2019. También vistió la camiseta de Corinthians en el primer semestre de 2020 en donde solo jugó cuatro partidos.

En el segundo semestre del 2020 defendió los colores de los LA Galaxy de la MLS.

Con Ceará, Yony González disputará el Campeonato de Ceará, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Brasileirão y Copa Sudamericana.