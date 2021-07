Millonarios vs Nacional: hora y canal para ver el partido de la Florida Cup 2021

Millonarios juega ante Atlético Nacional el compromiso válido por la Florida Cup, donde ambas escuadras se preparan para competir por la tercera fecha de la Liga Betplay, donde el elenco bogotano visitará a Once Caldas, mientras que el paisa jugará ante Santa Fe.

Millonarios vs Nacional: hora y canal de TV para ver el partido de la Florida Cup

El partido Millonarios vs Nacional, válido por la Florida Cup 2021, se podrá ver en Colombia a través de la señal de ESPN. Por internet, dicho canal dispone de ESPN Play para ver el encuentro amistoso de este domingo 25 de julio.

Colombia: 7:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)

El elenco de Alberto Gamero cayó el pasado fin de semana ante Everton por la tanda de penales, por lo que buscarán quedarse con la victoria ante el rival ‘verdolaga’. Luego del encuentro ante los ‘Toffes’ el estratega manifestó que le “gustó mucho que se respetó el rival por la trayectoria que tiene, pero siempre manifiesto que en la cancha no se respeta a nadie, ellos tienen que hacer su trabajo e hicieron un trabajo serio, un equipo que salió a proponer, que salió a ganar”.

Asimismo, recordó que “lo futbolístico me dejó tranquilo. El equipo está aprendiendo a competir en esa clase de partidos. Yo les manifestaba a los jugadores que este no era solamente Millonarios era Colombia y teníamos que jugar como un partido de esos de finales, y me parece que lo entendieron.

Mientras tanto Nacional viene de ganarle al Deportes Tolima por la mínima diferencia, por lo que este encuentro servirá para seguir cogiendo confianza.

“Después del gran triunfo el fin de semana, estamos preparando este partido amistoso, que nosotros no lo vemos como tal, sino como un clásico para seguir sumando, tomando ritmo y plasmar esa identidad de juego que queremos proponer en los partidos”, sostuvo Sebastián Gómez.