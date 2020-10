Momento incómodo: Alejandro Fantino se molestó por las declaraciones de Miguel Simón

En un programa de la televisión deportiva en Argentina, en donde se encontraban los periodistas Alejandro Fantino y Miguel Simón, estos hicieron vivir un momento tenso, ya que las declaraciones que el relator de ESPN dio a los medios sobre el rol que ejerce su colega no fueron bien recibidas por Fantino.

En medio del debate que transcurría en presencia de Mariano Closs, Oscar Ruggeri, Diego Latorre y los mencionados anteriormente; surgió la pregunta de Fantino sobre su labor en los programas deportivos que conduce: “Me gustaría saber qué hago yo con respecto a lo que hacés vos. Porque leí una declaración tuya en la semana que decís: ‘Fantino hace otra cosa diferente a la mía’. ¿Qué hago yo? ¿Tengo una carnicería? ¿Tengo una panadería? ¿Qué hago yo?”. Algo que dejó sorprendido a Simón, puesto que no creyó que sus declaraciones al medio deportivo Enganche fueran a causar molestias a su compañero de set.

Según Miguel Simón, le decían “vos estás incómodo en el programa de los lunes con Fantino’. Pero para nada. Cada uno va por su calle. Tengo compañeros que de verdad hacen muy bien su trabajo. Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno. Yo no puedo animar el show. Me encantaría, eh. Pero no puedo. Soy malo en eso”.

Y es que el conductor del programa ESPN FC Show le dejó ver su molestia manifestándole que para él, Simón era un gran entrevistador, un gran relator de fútbol y un gran periodista. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad que tuvo para confrontar al aire el hecho de que según Simón, Fantino hacía otra cosa cuando estaba en vivo.

Finalmente, y en vista de que la discusión se iba saliendo del “set”, Miguel le dijo: “querés llevar esa frase al territorio del debate y la polémica, la podés llevar. Te estoy aclarando, lo hago por cuarta vez, que no te estoy juzgando como periodista y te estoy hablando de un gran conductor que te has distinguido en el medio por eso”.

Finalizando el programa, los dos periodistas respetaron la opinión del uno y el otro, y en medio del debate Alejadro Fantino soltó estas palabras para que se apaciguara el programa “Fuera de joda, y lo digo mirando a cámara, si hay algo que me une con Simón es respeto y cariño. Él lo sabe porque lo conozco hace muchos años. Compartimos deportes alguna vez”.