El brasileño Marcelo, exjugador del Real Madrid, dio un nuevo paso hacia la conquista de su quinto título de campeón del mundo de clubes, al conducir este lunes al Fluminense a la final al provocar el penalti que permitió a su equipo abrir su victoria (2-0) sobre el Al-Ahly egipcio.



Dos tantos que permitieron al campeón de la Copa Libertadores sellar el billete para una final en la que se medirá el próximo viernes con el ganador del duelo entre el Manchester City, campeón de Europa, y el Urawa Reds japonés, que derrotó en cuartos de final por 0-1 al León mexicano.



Asegura el dicho que lo que funciona no hay que tocarlo, algo que debió pensar el entrenador del Fluminense, Fernando Diniz, que no dudó en apostar de inicio por el mismo once que el pasado mes de noviembre hizo historia al conquistar la primera Copa Libertadores para el conjunto brasileño tras vencer por 2-1 al Boca Juniors en el Maracaná.

Vea también: Jhon Arias se vistió de héroe y puso a Fluminense en la final del Mundial de Clubes

Mundial de Clubes: probabilidad de que Manchester City NO sea rival de Fluminense en la final

Bien, pues para saber esto consultamos las casas de apuestas, que dieron a conocer las verdaderas posibilidades de que Fluminense y Manchester City se enfrenten en la tan esperada final.

La balanza se inclina totalmente a favor del club dirigido por Pep Guardiola, que su victoria paga a 1.18; mientras que Urawa Red Diamonds está pagando a 15.

Le puede interesar: [Video] Jhon Arias anota y acerca a Fluminense a una histórica final en el Mundial de Clubes

Ahora solo queda esperar cuál será el verdadero resultado de este encuentro, mismo que se dará este martes 19 de diciembre sobre la 1:00 pm (hora colombiana).