Mundial de Qatar ya tiene horarios confirmados; así se pueden ver en Colombia

El mundial de Qatar 2022 está a casi un mes de dar inicio. El evento mundialista tendrá la ausencia de Colombia, pero contará con la participación de varios de los mejores equipos del mundo.

Vea también: Historia de los Mundiales: conoce México 1986

Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador llevarán la bandera del fútbol sudamericano intentando regresar el trofeo al continente. Messi y Neymar son favoritos para estar en la final del torneo.

Por el lado de los europeos, Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda son los principales candidatos a ser rivales de los seleccionados de la Conmebol. Mientras que las sorpresas pueden estar por el lado de equipos como Japón, Costa Rica o Senegal.

Con el calendario confirmado ya están confirmados los horarios para los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Colombia Tome apunte así se jugarán todos los partidos del torneo.

Le puede interesar: Ucrania se repone y aspira a ser sede del Mundial 2030

Horarios confirmados; así se pueden ver en Colombia

Domingo 20 de noviembre

Qatar vs. Ecuador 11:00 de la mañana

Lunes 21 de noviembre

Inglaterra vs. Irán: 8: 00 de la mañana.

Senegal vs. Países Bajos: 11:00 de la mañana.

Estados Unidos vs. Gales: 2:00 de la tarde.

Martes 22 de noviembre

Argentina vs. Arabia Saudí: 5:00 de la mañana.

Dinamarca vs. Túnez: 8:00 de la mañana.

México vs. Polonia: 11:00 de la mañana.

Francia vs. Australia: 2:00 de la tarde.

Miércoles 23 de noviembre

Marruecos vs. Croacia: 5:00 de la mañana.

Alemania vs. Japón: 8:00 de la mañana.

España vs. Costa Rica: 11:00 de la mañana.

Bélgica vs. Canadá: 2:00 de la tarde.

Jueves 24 de noviembre

Suiza vs. Camerún: 5:00 de la mañana.

Uruguay vs. Corea del Sur: 8:00 de la mañana.

Portugal vs. Ghana: 11:00 de la mañana.

Brasil vs. Serbia: 2:00 de la tarde.

Viernes 25 de noviembre

Gales vs. Irán: 5:00 de la mañana.

Catar vs. Senegal: 8:00 de la mañana.

Países Bajos vs. Ecuador: 11:00 de la mañana.

Inglaterra vs. Estados Unidos: 2:00 de la tarde.

Sábado 26 de noviembre

Túnez vs. Australia: 5:00 de la mañana.

Polonia vs. Arabia Saudí: 8:00 de la mañana.

Francia vs. Dinamarca: 11:00 de la mañana.

Argentina vs. México: 2:00 de la tarde.

Domingo 27 de noviembre

Japón vs. Costa Rica: 5:00 de la mañana.

Bélgica vs, Marruecos: 8:00 de la mañana.

Croacia vs. Canadá: 11 de la mañana.

España vs. Alemania: 2:00 de la tarde.

Lunes 28 de noviembre

Camerún vs. Serbia: 5:00 de la mañana.

Corea del Sur vs. Ghana: 8:00 de la mañana.

Brasil vs. Suiza: 11:00 de la mañana.

Portugal vs. Uruguay: 2:00 de la tarde.

Martes 29 de noviembre

Martes 29 de noviembre

Países Bajos vs. Catar: 10:00 de la mañana.

Ecuador vs. Senegal: 10:00 de la mañana.

Gales vs. Inglaterra: 2:00 de la tarde.

Irán vs. Estados Unidos: 2:00 de la tarde.

Miércoles 30 de noviembre

Túnez vs. Francia: 10:00 de la mañana.

Australia vs. Dinamarca : 10:00 de la mañana.

Arabia Saudí vs. México: 2:00 de la tarde.

Polonia vs. Argentina: 2:00 de la tarde.

Jueves 1 de diciembre

Croacia vs. Bélgica: 10:00 de la mañana.

Canadá vs. Marruecos: 10:00 de la mañana.

Japón vs. España: 2:00 de la tarde.

Costa Rica vs. Alemania: 2:00 de la tarde.

Viernes 2 de diciembre

Ghana vs. Uruguay: 10:00 de la mañana.

Corea del Sur vs. Portugal: 10 de la mañana.

Serbia vs. Suiza: 2:00 de la tarde.

Camerún vs. Brasil: 2:00 de la tarde.

Octavos de final

Sábado 3 de diciembre

Primero del grupo A vs. segundo del grupo B: 10:00 de la mañana.

Primero del grupo C vs. segundo del grupo D: 2:00 de la tarde.

Domingo 4 de diciembre

Primero del grupo D vs. segundo del grupo C: 10:00 de la mañana.

Primero del grupo B vs. segundo del grupo A: 2:00 de la tarde.

Lunes 5 de diciembre

Primero del grupo E vs. segundo del grupo F: 10:00 de la mañana.

Primero del grupo G vs. segundo del grupo H: 2:00 de la tarde.

Martes 6 de diciembre

Primero del grupo F vs. segundo del grupo E: 10:00 de la mañana.

Primero del grupo H vs. segundo del grupo G: 2:00 de la tarde.

Cuartos de final

Viernes 9 y sábado 10 de diciembre a las 10:00 a.m. y a las 2:00 p.m.

Semifinales

Martes 13 y miércoles 14 de diciembre 02:00 p.m.

Final

Domingo 18 de diciembre 02:00 p.m.