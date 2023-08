Cata Usme aterriza y no se conforma con la clasificación a cuartos: "este no puede ser el techo"

La delantera colombiana Catalina Usme, autora este martes del gol del triunfo 1-0 ante Jamaica en el partido de octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, calificó de "increíble" el paso del equipo cafetero a los cuartos de final.



"No puedo describir lo que estoy sintiendo porque son años, años de amar esto, años de trabajo, años de luchar, años de caídas, de volver a levantarse. Hoy se dio un paso a una instancia tan importante, es increíble", manifestó la delantera de 33 años.



Usme, goleadora histórica de Colombia, que ya había marcado un gol en el Mundial, de penalti a Corea del Sur en la fase de grupos, afirmó que está segura "de que este equipo puede con más".

"Queremos seguir haciendo historia, queremos avanzar más, este no puede ser el techo de este equipo, ahora hay que pensar en Inglaterra", dijo sobre el rival que enfrentarán el próximo sábado por los cuartos de final.



La delantera, que pertenece al América de Cali, acabó hoy con la valla invicta en el Mundial de la portera jamaicana Rebecca Spencer al convertir a los 51 minutos el único gol del partido, con un remate cruzado de pierna izquierda tras recibir dentro del área un balón servido por la debutante Ana María Guzmán.



"No lo pensé mucho, cuando el balón venía pensé en controlar bien para que me quedara para remate de frente, que es mi fortaleza y tuve la cabeza muy fría" para patear al arco, afirmó sobre el gol en el Estadio Rectangular de Melbourne.

Usme añadió que a pesar de lo duro que es el equipo de Jamaica, hoy se levantó "muy tranquila, con la certeza de que íbamos a sacar el partido adelante con mucha inteligencia".