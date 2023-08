Colombia lista para hacer historia ante Jamaica en el Mundial Femenino

La selección femenina de fútbol de Colombia pone en juego este martes en Melbourne su objetivo en el Mundial: "Jugar siete partidos de siete". Está decidida a conseguir una histórica clasificación a cuartos de final ante una Jamaica aferrada a vivir otro capítulo épico y a tumbar con su fortaleza defensiva a otra selección sudamericana.



Las cafeteras dejaron atrás la derrota 1-0 ante Marruecos, que las hizo poner pies en tierra tras quebrar todos los pronósticos venciendo 2-1 a Alemania después de haber debutado en la cita orbital con una victoria 2-0 ante Corea del Sur.



Luego de clasificar como primera del Grupo H, para esquivar a Francia, la "Tricolor" sabe que llegó la hora de confirmar su momento y buscará de la mano de su estrella Linda Caicedo otro baño de gloria en el campeonato de Australia y Nueva Zelanda.

Esta será la segunda vez que Colombia dispute unos octavos de final en un mundial. En Canadá 2015 consiguió la hazaña, pero la todopoderosa selección de Estados Unidos, que en esa edición de alzó con el título, puso freno al sueño al vencerla 2-0.



Con la intención de tener un desenlace diferente, el técnico de las cafeteras, Nelson Abadía, cubrirá la ausencia por amarillas de la lateral Manuela Vanegas, una de las figuras, con la juvenil Ana María Guzmán, quien -al igual que Caicedo- viene de disputar los mundiales Sub'17 en India y Sub'20 en Costa Rica.



"No somos favoritos, pero queremos llegar a instancias finales del torneo", afirmó Abadía consciente de que el próximo rival "es muy sólido en defensa, y el arte de saber defenderse es válido".



Por su parte, Jamaica no se conformará con menos. Ya hizo historia en Oceanía y quiere ampliarla clasificando a cuartos. Viene de dar un golpe de autoridad eliminando a Brasil, la actual campeona de Sudamérica, con el empate 0-0 que le alcanzó avanzar como segunda del Grupo F.



Las conocidas como "The Reggae Girlz", que en el Mundial pasado quedaron eliminadas en la fase de grupos al perder los tres partidos, también le sacaron un empate sin goles a Francia y derrotaron 1-0 a Panamá con la anotación de la defensa Allyson Swaby.

El conjunto caribeño, en su segunda participación en un Mundial, se ha ganado el respeto por sus formas defensivas al no permitir que le encajaran goles las potencias que enfrentó, por lo que su director técnico, el estadounidense Lorne Donaldson, advirtió en declaraciones recogidas por la FIFA: "somos capaces de hacer grandes cosas, no nos subestimen".



"Caminaremos en agua si es necesario", agregó el entrenador, quien adelantó que no van "a cambiar mucho", al disponer de todo su equipo para encarar los octavos de final.



Colombia y Jamaica se han enfrentado en dos ocasiones, con un registro de una victoria para cada bando. En los Juegos Centroamericanos en 2018 se impuso 2-1 el equipo jamaiquino, mientras que en los Juegos Panamericanos de 2019 ganaron 2-0 las cafeteras con doblete de la mediocampista Leicy Santos, posible inicialista en el partido de mañana en Melbourne.