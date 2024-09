Colombia respira por Yunaira López: nuevo parte médico tras su lesión

Sin duda alguna, las alarmas se prendieron el viernes 6 de septiembre en el partido entre la Selección Colombia vs México que se llevó a cabo en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Aunque hubo alegría inmensa por el gol de Mary José Álvarez y el asegurar la primera casilla gracias a los tres puntos conseguidos en el duelo por el liderato, hubo suspenso e incertidumbre con Yunaira López.

Corrían los últimos minutos de la primera parte cuando Colombia ya ganaba con un certero cabezazo de Mary José Álvarez. No obstante, la zaga defensiva sufrió bastante cuando México levantó un tiro libre de costado. Luisa Agudelo salió de su arco para despejar el peligro, pero en ese intento, se encontró con el rostro de Yunaira López. Entre el codo y los guantes, impactó en la cabeza de la futbolista del Atlético Nacional.

Todas las futbolistas de Colombia pidieron asistencia médica de manera urgente, así como un cambio obligatorio por un durísimo choque. La juez central rumana encargada del partido, afirmó que se trataba de un tema de conmoción cerebral y activó el protocolo. Yunaira López fue asistida por el cuerpo médico de la selección, y fue trasladada en ambulancia al Hospital Pablo Tobón Uribe.

SEGUNDO PARTE MÉDICO DE YUNAIRA LÓPEZ

Ya en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín, los encargados en tratarla afirmaron que, “hemos recibido a la paciente quien entró a nuestro servicio de urgencias por un trauma craneoencefálico leve, generado por un golpe contra otra jugadora durante el partido. Actualmente la paciente se encuentra estable, y recibiendo el tratamiento necesario para el dolor. Se le ha descartado alteración neurológica y continuará bajo nuestro cuidado y observación para definir su alta”.

No demoraron mucho en confirmar su salida de la unidad médica después de estar internada por una noche después de lo sucedido en el partido ante México. Justamente, el Hospital Pablo Tobón Uribe confirmó que, después de dos horas de observación, Yunaira López está estable y fue dada de alta.

Yunaira López podría no ser titular en los octavos de final en busca de no correr riesgos. María Fernanda Viáfara podría perfilarse para tomar su lugar. Se espera que se vuelva a unir a la Selección Colombia, pero deberá descansar para que no haya reincidencias en el tema del golpe.