Colombia se cita con la historia: Inglaterra; el obstáculo para estar entre las mejores del mundo

La selección colombiana femenina buscará este sábado clasificar por primera vez en su historia a las semifinales de un Mundial, apelando a la "fortaleza de carácter" ante la “favorita” Inglaterra.



"Lo más importante es la fortaleza de carácter que tenga el equipo siempre, el desgaste físico está pero la fortaleza de carácter es mucho más fuerte", indicó en la rueda de prensa previa al partido el director técnico colombiano, Nelson Abadía.



Inglaterra, actual campeona de Europa y cuarta mejor selección del mundo según el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), parte como favorita ante Colombia, la número 25 en esa clasificación.

Abadía explicó que son conscientes de todo el potencial que tiene Inglaterra, pero también indicó que "hemos analizado mucho al rival y a sus jugadoras", algo que toca "plasmar en el terreno de juego".



"Son once jugadoras contra once, importantísimas las 22, y el optimismo es igual con el que venimos afrontando cada partido", indicó el técnico, que destacó que al igual que en el choque de octavos contra Jamaica, que se decantó con un gol de Catalina Usme, "el virtuosismo de las jugadoras decidirá el partido".



Por su parte, Mayra Ramírez, delantera titular de Colombia y una de las jugadoras más destacadas, señaló que será "un partido difícil para que el que nos venimos preparando durante meses".



Ramírez destacó el apoyo que la selección está recibiendo de la afición durante todo este Mundial de Australia y Nueva Zelanda. "Nos sentimos como en casa y les hago una invitación para que no nos fallen en este partido, van a ser el jugador número doce", advirtió la jugadora del Levante, equipo perteneciente a la máxima categoría de España.



Con respecto al día de descanso que tuvieron las jugadoras colombianas dos días antes de disputar este histórico encuentro de cuartos de final que se realizará en Sidney la madrugada de este sábado. Abadía señaló que "había que descongestionar al equipo en la parte mental", de forma que salieron "de la rutina hotelera" para generar "tranquilidad y buena convivencia" entre todo los integrantes de la selección.



También destacó que Colombia "ha demostrado carácter y con un juego importante nos hemos posicionado internacionalmente en el ámbito del fútbol".

Por último, y pase lo que pase en este partido, tanto Abadía como Ramírez señalaron en la rueda de prensa que "se necesita más competitividad en el torneo doméstico" y que haya "diez o doce equipos bien competitivos" para fortalecer la liga colombiana y ayudar a las generaciones futuras.