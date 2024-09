Lorenzo no se queda atrás: lo que dijo sobre la selección femenina sub 20

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, aseguró este martes que el equipo femenino sub-20 del país andino, que cayó en cuartos del Mundial de la categoría ante Países Bajos, demuestra que en el fútbol los méritos no tienen nada que ver con los resultados.



"Han hecho un gran trabajo, pero desgraciadamente son un ejemplo de que a veces los méritos no tienen que ver con los resultados, no coinciden con los resultados", expresó el argentino en una conferencia de prensa en Bogotá, donde participó de la sexta edición de la entrega del reconocimiento empresarial Xposible Colsubsidio.



El estratega, sin embargo, valoró el rendimiento del equipo femenino sub-20 de Colombia, que cayó con las neerlandesas pero dejó una buena impresión en el torneo disputado en casa que finalmente ganó Corea del Norte.

"Creo que (su desempeño) sirve como base para creer en que hay una futura selección con muy buen rendimiento, con muy buenas prestaciones en lo que respecta al fútbol femenino. Creo que más allá de haber quedado eliminadas en una instancia prematura para lo que venían jugando, hicieron un gran trabajo, promisorio (...) han demostrado entereza, resiliencia", señaló Lorenzo.



El estratega argentino, que en la conferencia de prensa no hizo mención sobre el equipo que dirige, habló también sobre el papel que juega un líder en los diferentes momentos, ya sea buenos o malos.

Cuando un equipo pierde, como le ocurrió a la selección que dirige en la final de la Copa América ante Argentina en julio pasado, Lorenzo considera que se debe "hacer un buen diagnóstico de lo que pasó".



"Cuando ganás no hacés todo bien y cuando perdés no hacés todo mal. Hay que enfocarse en lo bueno que hiciste para ponerlo como base del paso siguiente que es salir de esa situación", expresó el argentino.



En ese sentido, afirmó que los "errores que te llevaron a la derrota hay que corregirlos", pero "también hay que basarse en lo que se hizo bien para el futuro, para consolidar eso y seguir creciendo".