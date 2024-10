Mundial Femenino sub 17: confirmadas las llaves de cuartos de final

Este miércoles se cumplió la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo Femenina sub 17, en donde se conoció el orden de los clasificados del grupo C y D, los cuales ya tienen rivales en la próxima ronda; de hecho, se conocieron todos los cruces de cuartos de final.

Japón se quedó con el primer lugar del grupo D -que se definió a primer turno- al llegar a siete puntos tras vencer 4-1 a Zambia; mientras que Polonia fue segunda tras empatar 0-0 con Brasil.

En la zona C, Corea del Norte vapuleó 4-0 a Inglaterra y se aeguró la primera plaza con nueve unidades, dejando a las británicas en el segundo lugar. Kenia derrotó 2-1 a México en un partido de eliminados.

Así las cosas, se corrobora el poderío europeo en el fútbol femenino, pues hay tres selecciones de este continente en la próxima ronda: España, Polonia e Inglaterra; hay dos de América: Estados Unidos y Ecuador; dos de Asia: Corea del Norte y Japón; y la africana Nigeria.

Teniendo en cuenta que en cuartos de final, se cruzan los grupos (primeros contra segundos -A vs. B y C vs. D-), los partidos de cuartos de final se disputarán así:

Cruces de cuartos de final del Mundial Femenino sub 17

Sábado 26 de octubre

Nigeria vs. Estados Unidos - 15:30

España vs. Ecuador - 18:00

Domingo 27 de octubre

Corea del Norte vs. Polonia - 15:30

Japón vs. Inglaterra - 18:00

*Los horarios corresponden a República Dominicana

Asimismo, es pertinente acotar que, en semifinales, los cruces serán entre los ganadores de los partidos del sábado y los de los juegos del domingo. Una llaves de 'semis' se disputará el miércoles 30 y la otra el jueves 31 de octubre.