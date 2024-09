Mundial Femenino sub-20: partidos de este lunes 2 de septiembre

Sigue adelante la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en Colombia y el lunes 2 de septiembre se disputarán los compromisos de los Grupos E y F de la competencia.

El Mundial de la categoría inició el pasado sábado 31 de agosto con el triunfo de Colombia 2-0 sobre Australia en el Campín de Bogotá. Además, México igualó con Camerún por lo que es segunda de la zona.

pese a esto, uno de los juegos más llamativos del día fue el de Brasil pues goleó 9-0 a Fiji y aseguró una buena diferencia de gol para esta fase de grupos del Mundial.

Sin duda, los goles son los protagonistas de estos primeros compromisos, pues en la jornada del domingo la selección de Alemania goleó 5-2 a Venezuela en el Estadio de Techo en Bogotá, mientras que que España se quedó con un triunfo por la mínima ante Estados Unidos en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

En el complemento de la jornada Paraguay venció a Marruecos 2-0 y Nigeria se quedó con los primeros tres puntos en disputa al vencer a Corea del Sur.

Ahora, el Grupo E y F esperan sus primeros juegos que se vivirán el lunes 2 de septiembre.

Le puede interesar:

Tabla de posiciones Mundial Femenino Sub-20

Grupo A

Colombia 3

Camerún 1

México 1

Australia 0

Grupo B

Brasil 3

Francia 1

Canadá 1

Fiji 0

Grupo C

Paraguay 3

España 3

Estados Unidos 0

Marruecos 0

Grupo D

Alemania 3

Nigeria 3

Corea del Sur 0

Venezuela 0

Lea también:

Partidos del lunes 2 de septiembre

Ghana vs Austria - 17:00 horas

Corea del Norte vs Argentina - 17:00 horas

Japón vs Nueva Zelanda - 20:00 horas

Costa Rica vs Países Bajos - 20:00 horas