Paniagua encontró al culpable de la eliminación: "lamentablemente"

Carlos Paniagua, seleccionador sub-20 de Colombia, aún no puede creer que su equipo haya caído 3-0 en la tanda de penaltis en casa ante Países Bajos, tras empatar 2-2 en el tiempo regular y la prórroga, y lamentó este domingo que no clasificara a las semifinales del Mundial Femenino Sub-20.



"Yo veía a Colombia cómoda en la cancha, estábamos más cerca del tercer gol que Holanda del empate, las jugadoras nuestras tenían el ritmo, hicimos los cambios. Tuvimos muchas opciones de gol, pero no se nos dio", expresó Paniagua tras el encuentro.

El seleccionador colombiano aseguró que, a pesar de la derrota, su equipo se va con la frente en alto, pues ganó cuatro partidos y empató uno en el torneo.

Paniagua 'culpa' a la falta de definición

"Lo hicimos todo, pero nos faltó cabeza fría para definir", dijo el DT.



"Salimos a ganar el partido desde el pitazo inicial, pero el equipo se puso muy nervioso después del 2–2. Perdimos, pero hay que aplaudir lo que hicieron estas jugadoras, nos vamos invictos, llenamos este estadio (Pascual Guerrero, de Cali), aunque, lamentablemente, no les pudimos dar el regalo de la victoria", insistió.

Agregó que ensayaron "los penales todos los días, pero creo que a las muchachas les costó la presión de ir a cobrar ante una muy buena arquera (Femke Liefting) (...) alta, de muy buena talla y que supo resolver muy bien".