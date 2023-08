Se pudrió todo: Jugadoras de España renuncian a la selección y Hermoso desmiente a Rubiales

Las jugadoras de España no han podido disfrutar su título mundial después de que se creara la polémica por el beso que le dio Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, a Jennifer Hermoso durante la premiación en la final.

Tras todo un largo contexto sobre este hecho, todo apuntaba a que este viernes Rubiales renunciaría a su cargo, pero para sorpresa de muchos no lo hizo y eso generó caos a nivel internacional.

En un tono desafiante, el máximo dirigente de la RFEF dio a conocer que continuaría al mando y, además, detalló que el beso con la jugadora había sido consentido, por lo que eso terminó de armar un escándalo que parece no tener fin.

Con esta situación, y como era de esperarse, llegaron una ola de renuncias de algunos otros dirigentes y se conoció el comunicado oficial de las jugadoras, quienes dejaron claro su postura.

A través de FUTPRO, la resientes campeonas del mundo se pronunciaron y lo primero que se puede evidenciar es que Hermoso desmintió totalmente lo dicho por Rubiales: "Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

Asimismo, condenaron todo lo que estaba pasando y pidieron una reestructuración a nivel administrativo que beneficie no solo a esta selección, sino también a las jugadoras del futuro.

Finalmente, pero no menos importante, dieron a conocer que 20 de las 23 jugadoras que fueron a Australia - Nueca Zelanda, habían tomado la decisión de renunciar a la selección hasta que no se haga el cambio pertinente de directivas.

Así las cosas, ahora solo queda esperar cuál será el accionar de los altos mandos sobre esta situación, pues todo se pone cada vez peor y los hechos han opacado el triunfo histórico que consiguió la 'Roja'.