“Si hablaron mal de Jesucristo…”: Abadía se defendió por pifia en el último partido de Colombia

Nelson Abadía fue condenado tras lo hecho en el último partido de la selección Colombia en el Mundial Femenino, pues al no tener en cuenta la acumulación de tarjetas amarillas, perderá entonces para octavos de final a Manuela Vanegas, una de las jugadoras claves para este equipo.

Es importante decir que en su momento el estratega parecía haber olvidado el reglamento, pero cierto o no, ya está hecho el error y ahora tendrá que solucionar con una jugadora diferente en defensa para el compromiso frente a Jamaica.

Tras todo este hecho, en pocas horas Abadía salió en rueda de prensa a responderle a todos aquellos que lo han criticado por su accionar y dejó claro que no pone cuidado en lo más mínimo a esa situación.

“En esa parte no me preocupo, me preocupa que se informen cosas que no se han hablado. Si hablaron mal de Jesucristo como no van a hacerlo de un pobre carnal. Son 45 años dirigiendo y me dejo llevar por lo que yo soy. Estoy tranquilo con eso”, fue lo que dijo el entrenador.

Así las cosas, queda claro que Abadía ya pasó la página de la situación y desde ya prepara el partido de este martes, el cual será la opción más clara que tendrán las colombianas para hacer historia en esta edición del Mundial.

Por haber pasado como primera de grupo, Colombia se medirá con Jamaica y el partido está programado para este martes 8 de agosto a las 3:00 am (hora colombiana).