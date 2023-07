[Video] 'No se cansan de elogiarla': la FIFA exaltó la historia de superación de Linda Caicedo

Linda Caicedo parte como una de las principales figuras del Mundial Femenino de Fútbol que se disputará en Oceanía desde el próximo 20 de julio. La jugadora del Real Madrid es una de las grandes cartas de la Selección Colombia y todos los reflectores apuntan a su figura.

Después de convertirse en la mejor jugadora de la pasada Copa América y participar en los mundiales sub 20 y sub 17, la cafetera busca dar el salto ante la máxima elite del fútbol mundial. Linda buscará repetir o mejorar lo hecho con el equipo juvenil sub 17 en donde llegó a la final del mundial, el logro más exitosos en la historia de la tricolor.

Por ello, la responsabilidad recae en los hombros de la ex América de Cali. Caicedo sabe que entre sus piernas y los de jugadoras como Catalina Usme, Carolina Arias, Daniela Montoya y Leicy Santos figuran las expectativas del equipo de Nelson Abadía.

Ante su gran nivel, la FIFA ha decidido escogerla como la máxima referencia del equipo cafetero. En un artículo publicado por la web oficial del ente rector del fútbol mundial se habla de la historia de Linda. Sus inicios, sus logros y especialmente su historia de superación para llegar a disputar la Copa del Mundo Femenina 2023.