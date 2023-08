Yepes se emociona con la Selección Colombia femenina: "me acuerda de Brasil 2014"

La selección Colombia Femenina está haciendo un trabajo impecable en el Mundial, por eso varias voces autorizadas han salido a demostrar su amor y admiración por este equipo, mismo que ya alcanzó los cuartos de final.

Después de derrotar a Jamaica, las dirigidas por Nelson Abadía dejaron claro por qué son la revelación de este torneo y su buen trabajo fue resaltado por Mario Alberto Yepes, quien también escribió su propia historia con la camiseta 'tricolor'.

Lo más llamativo de las declaraciones del excapitán de la selección, fue que recordó lo que hizo con su equipo en Brasil 2014 y reconoció que todo lo que estaba pasando le hacía revivir ese momento.

"Me trae un recuerdo especial, obviamente haciéndoles demasiada fuerza a estas muchachas, a estas guerreras que nos están haciendo quedar tan bien y que están haciendo historia, que no sea femenino o masculino, estamos haciendo historia como Selección Colombia, como Colombia, como nuestro fútbol. Eso siempre es bueno y es importante y yo feliz de lo que están haciendo”, fue lo que dijo Yepes en una entrevista para el diario AS.

Por otro lado, reconoció su trabajo en el fútbol después de dejar ser jugador, pero también dejó claro el liderazgo y la proyección que ve en jugadoras como Catalina Usme: "es una persona inteligente que le ha dado mucho a la selección femenina y que su aporte va a ser fundamental cuando termine de jugar. Sí he estado un poco cercano a ella. En mi caso siento que es una persona que nos puede aportar mucho cuando deje de jugar".

Con este hecho, queda demostrado que varias personalidades se han interesado en el fútbol jugado por mujeres, mismo que poco a poco ha ido ganando un reconocimiento importante y todo gracias a que las jugadoras han respondido a nivel deportivo, solo queda esperar lo que pasará el próximo sábado frente a Inglaterra.