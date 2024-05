Gustavo Puerta rompe el silencio y habla de su próximo equipo en Europa

En un vibrante final de temporada, el Bayer Leverkusen ha dado de qué hablar no solo por su desempeño en el campo sino también por los movimientos en su plantilla donde muchos jugadores son apetecidos tras la impresionante temporada.

Le puede interesar: El video de Richard Ríos cuando jugaba futsal y no era muy conocido

Y es que el equipo alemán, que se consagró campeón de la Bundesliga de manera matemática desde hace cinco semanas y terminó invicto la temporada con una victoria 2-1 ante el Augsburgo en la última jornada, lo que evidencia el alto nivel de su plantilla.

Mientras el conjunto dirigido por Xabi Alonso está a la espera de la final de la Europa League contra el Atalanta el 22 de mayo, las miradas también están puestas en el próximo mercado de fichajes de verano, donde uno de los nombres que más resuena es el de Gustavo Puerta, talentoso volante que tiene proceso con la Selección Colombia.

Puerta, de 21 años, llegó al Bayer Leverkusen con grandes expectativas, respaldado por el entrenador Xabi Alonso. Surgido del Bogotá FC, su fichaje por el equipo alemán se concretó por una suma de dos millones de euros. Sin embargo, a pesar de su prometedor inicio, la temporada no ha sido fácil para el volante colombiano. Ha jugado solo 271 minutos en total entre Bundesliga, Europa League y la Copa de Alemania, una cifra muy por debajo de las expectativas del jugador.

Las especulaciones sobre su futuro han comenzado a intensificarse. Varios equipos europeos han mostrado interés en Puerta, y el Bayer Leverkusen ha decidido ponerle un precio de salida de 10 millones de euros, una cifra que podría ser atractiva para clubes de diferentes ligas europeas.

Gustavo Puerta habló en Antena 2

En medio de estos rumores, Gustavo Puerta decidió hablar con Planeta Fútbol de Antena 2 y aclarar su situación. "Hay la posibilidad de quedarme o de irme. No sé qué pasará conmigo, esperemos qué pasa en la última semana para ver lo que pasará conmigo y mi futuro", comentó Puerta, dejando entrever que su destino aún está en el aire y que las decisiones finales se tomarán en los próximos días.

El joven futbolista también expresó sus sentimientos encontrados sobre su tiempo en el Bayer Leverkusen. "La verdad que ahorita estoy contento en el club. Ya me he adaptado a muchas cosas, pero bueno, hay otra parte, lo de no jugar mucho y no tener muchos minutos. Entonces, por un lado, contento por vivir esta experiencia, pero, por otro lado, tengo ganas de sumar más minutos. Son decisiones que tengo que tomar, pero sí quiero jugar más", afirmó Puerta.

Le puede interesar: Chelsea quiere una joya de Selección Colombia: millonaria oferta

Además, Puerta habló sobre sus aspiraciones de cara a la Copa América de Estados Unidos que empezará el próximo 20 de junio. "Siempre es un honor representar al país. He venido trabajando y haciendo las cosas bien, no he tenido minutos, pero bueno, esperando que salga la convocatoria para ver qué puede pasar. Ojalá mi nombre esté ahí y que el profe [Néstor Lorenzo] escoja a los elegidos", dijo, mostrando su deseo de ser parte de la selección colombiana y su compromiso con el fútbol nacional.

Las declaraciones de Puerta abren un panorama lleno de posibilidades. Su talento es indiscutible, pero su falta de minutos en el Bayer Leverkusen sugiere que un cambio de aires podría ser lo mejor para su desarrollo profesional.