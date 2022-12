"Ahora ya sabe mi nombre": Wout Weghorst; el 'bobo' que miraba a Messi responde

Lionel Messi vivió un momento épico durante el partido por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. En aquel momento, el delantero argentino tuvo un fuerte cruce con un jugador de Países Bajos al acabar el compromiso.

Vea también: Messi buscando zapatillas San Andresito: La vez que el '10' estuvo de compras en Colombia

En aquella oportunidad, mientras el astro era entrevistado, se empezó a pelear con uno de los futbolistas del onceno europeo y soltó una de las frases más icónicas de su carrera al decir "¿Qué mirás bobo? Anda pa' allá bobo".

Wout Weghorst fue el responsable de aquella reacción del campeón del mundo. Ahora que la cita mundialista acabó, el delantero recordó el enfrentamiento que ambos protagonizaron y tuvo unas palabras para el capitán del onceno sudamericano.

"Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien", dijo inicialmente el jugador.

Y añadió: "Me habría gustado que hubiera sido igual en el Mundial... Por supuesto, sigo decepcionado y sigo pensando: ¿y si...? Sólo quedaban dos partidos. Esa pregunta siempre me rondará por la cabeza, pero estoy agradecido por haber podido vivir una Copa Mundial. Han sido las tres mejores semanas de mi carrera".

Le puede interesar: Messi se puso alegrón en la caravana argentina: El astro argentino casi terminando besando a De Paul

Por ahora, parece que las probabilidades que ambos jugadores son escasas. El delantero manifestó que tiene dudas de estar presente para la próxima Copa del Mundo.