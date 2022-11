Alfaro, DT de Ecuador, se revela previo al Mundial: "Quiero el mismo derecho de los demás"

Gustavo Alfaro, seleccionador ecuatoriano de fútbol, lamentó que su equipo no tenga los mismos días de preparación para la Copa del Mundo que el resto de sus rivales al disputar el partido inaugural ante Qatar.

"Me hubiese gustado que si a nosotros nos adelantaron el partido del 21 al 20, nos dieran un día más. Yo no quiero ventajas, solo el mismo derecho de los demás. Los demás tienen siete días y yo tengo seis. Catar tiene a sus jugadores hace cinco meses y para mí un día es mucho. Quería haber pedido un día más, como los demás equipos. Pero son sutilezas, si no lo resuelven los dirigentes no puedo resolverlo yo", dijo en rueda de prensa.

Vea también: PSG no tiene límites y va por un fichaje 'top'; su cláusula es de 350 millones de euros

En este sentido cree que al menos las competiciones nacionales podrían haberse decidido antes: "No puedo pedirle a Aucas que me dé a Galíndez antes de tiempo porque sería privarle de jugar una final por la que Aucas lleva peleando por salir campeón durante toda su historia. Pero el partido podía haberse jugado perfectamente el domingo pasado y hoy podría contar con los jugadores de Barcelona y Aucas. Lo mismo con la final de Copa".

"Es importante quién sale campeón del fútbol ecuatoriano el fin de semana, pero el prestigio del fútbol ecuatoriano se defiende en un Mundial y ahí tenemos que tener las mejores condiciones", añadió.

"Hoy, proteger el espectáculo hubiese sido parar las competencias internacionales una semana antes, no cambiaba nada. Se recuperaba esa fecha más adelante o se terminaba una semana después y todas las selecciones hubieran tenido a sus jugadores en tiempo y en forma", destacó.

Alfaro agradeció al técnico del Valladolid, José Rojo 'Pacheta', que haya facilitado la rápida incorporación al grupo de Gonzalo Plata y se resignó a que otros entrenadores no hayan hecho lo mismo con sus internacionales.

"Soy muy respetuoso con las decisiones y los derechos de los entrenadores de clubes. Nunca le privé a un jugador de ir a la selección porque no hay nada más emblemático y más lindo, más en el escenario de un Mundial. Por eso valoro mucho la respuesta de Pacheta y el Valladolid", declaró.

Le puede interesar: La millonada que pagaron por histórico Ferrari de Michael Schumacher

Alfaro profundizó en el duelo de su estreno ante el anfitrión: "No tenemos tiempo para trabajar. Qatar está concentrado desde hace cinco meses, lleva doce años preparando este partido. Y nosotros vamos a tener seis días. Cuando llegue ese momento no va a importar el tiempo de preparación, los dos querrán ganar. Es posible que en los movimientos Catar esté más ajustado que Ecuador porque el hecho cotidiano de poder trabajar no lo tenemos".