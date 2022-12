Brasil desmiente el récord de Neymar en goles; le falta más de una docena para igualar a Pelé

Neymar anotó este viernes su gol 77 con la selección brasileña, pero en Brasil nadie celebrará el hito, no solo por la dolorosa eliminación en el Mundial de Qatar, sino porque en el país del fútbol creen que al delantero del PSG todavía le faltan 18 goles para igualar a Pelé con la Canarinha.



Según las cuentas de la FIFA, con su golazo en la prórroga ante Croacia, Neymar ha conseguido igualar a Pelé como máximo artillero con la Canarinha, con 77 tantos.

Pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) lleva una cuenta muy diferente, que incluye los amistosos que el Brasil de Pelé jugó contra clubes y contra combinados regionales, lo que eleva la cuenta de 'O Rei' hasta los 95 goles.



Muchos aficionados en Brasil reconocen que ese récord es el único legítimo, la cifra a batir, puesto que en los años sesenta ese tipo de partidos contra equipos era una práctica habitual, que ahora es imposible jugar por las reglas de la FIFA.



Y esos partidos contra clubes no eran meros juegos de exhibición, muchas veces representaban desafíos mucho más duros para las selecciones que algunos amistosos de la actualidad, que pueden enfrentar a campeones mundiales contra selecciones débiles, hundidas en el fondo de la clasificación mundial.



Los historiadores del fútbol no dudan en recordar que el Brasil de Pelé se tuvo que empeñar al máximo, por ejemplo, para empatar 2-2 con el Inter de Milán en 1960, o para derrotar al Atlético de Madrid en 1966, partido en el que el delantero brasileño metió tres goles en el estadio Santiago Berbabéu.

"El Atlético vendió cara su derrota" por 3-5, titulaban los diarios deportivos de la época, para hablar de unos goles que ahora la FIFA no tiene en cuenta.



En los 77 tantos de Neymar, en cambio, se suman los goles que logró contra combinados no tan fuertes, como China, a la que endosó un triplete en una goleada por 8-0 en Recife.



Pero a Neymar probablemente tendrá poco interés por esta polémica de récord o no récord, puesto que pesa más el sinsabor de la eliminación del Mundial, a pesar del golazo que marcó ante Croacia.