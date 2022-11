Carlos Antonio Vélez llegó a Qatar para estar al lado de esta edición del mundial, uno de los más atípicos en la historia del fútbol, por diferentes cosas que lo hacen 'extraño', como la fecha en la que se hace, los jugadores lesionados y la cultura del país en el que se realiza.

A través de una publicación en la revista Semana, el periodista dio a conocer su punto de vista respecto a la situación e inició diciendo: "Estoy en Qatar y quiero ser sincero: siento una gran frustración y tristeza de que Colombia no esté en el Mundial. Era la mejor vitrina para que muchas figuras de la selección pudieran despedirse. Era la mejor oportunidad de decir adiós, como lo harán aquí un montón de cracs".

"Lo primero que se me viene a la cabeza es que todo esto que pasó tiene que servir de ejemplo. No puede haber buenos resultados si no hay actitud, dedicación, trabajo, responsabilidad o seriedad" continuó.

Después afirmó que hoy "miro hacia atrás y pienso por qué nos quedamos por fuera del Mundial. Fue una clara autoeliminación. Nunca antes se habían cometido tantos errores. Si se hubieran preparado para que esto saliera así, no se habría dado un resultado tan perfecto".

Y terminó siendo enfático en que "antes, a la selección, que es la máxima distinción para un jugador, iban futbolistas lesionados, sin actividad, pero amigos. Era la convocatoria de los amiguismos. Eso había que cambiarlo y se debía seguir el legado de Queiroz. De hecho, la era Rueda arrancó bien. Bajó a James Rodríguez, lesionado, quien sacó un comunicado intimidante. Resistió y tiró la famosa frase: “Para estar en la selección hay que estar al 500 por ciento”. Al final, eso lo enterró porque lo que dijo no lo cumplió".

Con dichas palabras, Carlos Antonio sentenció su dolor de no ver a la 'Tricolor' en una cita orbital que seguramente va a dar muchas sorpresas.