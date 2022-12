"De ninguna manera eso es penalti": polémica por gol que le dieron a Argentina y que el VAR ni miró

El penalti que le dieron a Argentina en la semifinal del partido frente a Croacia, desató la polémica tras la decisión del árbitro central, quien ni siquiera quiso revisar el VAR al minuto 33.

Tras el dominio croata en el arranque del juego, un descuido en la defensa provocó que Julián Álvarez quedara mano a mano con el arquero Luvakovic. El del Manchester City se llevó por delante al guardameta, pero el referí interpretó que hubo falta de éste sobre el atacante.

Pese a las protestas del VAR, el central se mantuvo en su decisión y decidió otorgarle el disparo desde los doce pasos al conjunto sudamericano. El encargado del cobro fue Lionel Messi, quien la aseguró al ángulo superior.

Las críticas hacia la actuación arbitral no se hicieron esperar. En Inglaterra, por ejemplo, los analistas de la televisión británica consideraron que no se debió pitar penal, viendo la repetición de la jugada. Gary Neville, ex jugador del Manchester United, fue enfático con su apreciación: "De ninguna manera eso es penalti".

Ian Wright tuvo la misma percepción: "Ni siquiera revisaron el VAR. No tengo idea de por qué. No es penalti; finalmente, el mítico Roy Keane señaló: Estoy de acuerdo con los muchachos, eso no es era penalti para mí".

La final del Mundial de Qatar 2022 se jugará el próximo domingo 18 diciembre. Este miércoles se jugará la segunda semifinal con el encuentro entre Francia y Marruecos.