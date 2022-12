“El 'señor X' está en semifinales del Mundial y no es el técnico de Croacia”

A pocas horas de iniciar las semifinales del Mundial de Qatar 2022, Carlos Antonio Vélez dio nuevas pistas acerca del técnico de élite que fue tanteado por la Federación Colombiana de Fútbol tras la salida del vallecaucano Reinaldo Rueda.

En Palabras Mayores de Antena 2, Vélez confirmó que el entrenador hace parte de los cuatro mejores directores técnicos del mundial. Vale señalar que en carrera se encuentran Didier Deschamps (Francia), Lionel Scaloni (Argentina), Walid Regragui (Marruecos) y Zlatko Dalić (Croacia). A este último, el director de Planeta Fútbol descartó como el tan mencionado 'Señor X'.

"El 'señor X' está aquí, entre los cuatro y no es Dalic. Dalic, mil veces se los he dicho y cuantas veces más lo tenga que decir y lo repetiré, fue ofrecido a Colombia en 2018 por Giancarlo Uda, que lo representaba aquí en Colombia y lo volvió a ofrecer antes de (Néstor) Lorenzo. El presidente de la Federación (Ramón Jesurún) dijo que no. Él temió traer técnico europeo por lo que le pasó con Carlos Queiroz, sobre todo en esta segunda etapa, porque en la primera, ya tenía decidido, incluso antes del Mundial de Rusia, que el técnico iba a ser Queiroz", dijo Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.

"Entonces, para evitarse problemas con algunos señoritos que todavía tenemos por ahí, mientras no se haga el cambio generacional total, va a ser muy complejo traer un técnico al que se le haga mala cara, se desestabilice y pierda partidos para que se vaya", añadió Vélez. "Lo de Dalic quedó desmontado. No es Dalic, es uno de los otros tres. Dije que cuando eliminaran a ese técnico, lo iba a decir. Pues ya no hay eliminación. Los cuatro equipos que están acá van a jugar los dos partidos que faltan, pero yo voy a esperar a que termine la participación y cuando termine les voy a contar toda la historia del 'Señor X'. Quién, qué pasó y cómo fue el intento de negociación. Todo lo tengo documentado, por si acaso".