"Está en todos los partidos del Mundial": FIFA podría anunciar una sorpresa con Nicolás Gallo

Nicolás Gallo es un árbitro que no ha pasado desapercibido en el Mundial de Qatar 2022, pero no precisamente por sus decisiones en cada juego, sino porque ha estado presente en el VAR de muchos compromisos, ya sea como árbitro principal o como asistente.

De hecho, el colombiano participó en el video arbitraje de partidos recientes como Japón vs Croacia o Marruecos vs España. Sobre este tema se refirió Carlos Antonio Vélez en el programa Palabras Mayores.

Le puede interesar: Ya están confirmados los primeros árbitros para los cuartos de final del Mundial

"¿Vieron que Gallito (Nicolás Gallo) también apareció ayer? Ese gallito es un maestro. En los anales del arbitraje colombiano, no ha habido un hombre más usado en un mundial de fútbol, que Gallo", comentó el periodista.

Por otra parte, se mostró sorprendido de que en las ternas arbitrales normalmente borran a jueces de otros países, menos a Gallo:

"Vuelvo a lo mismo: o es muy bueno o tiene una palanca muy berraca. Y si es lo segundo, que me la presenten, porque está en todos los partidos del Mundial. Yo no descarto que sea por capacidad. En todas las ternas aparece Gallito. No les extrañe que el 18 (día de la final) aparezca también", puntualizó.

Vea también: La FIFA no rebaja una: tres países multados por comportamiento "inapropiado" en el Mundial

Nicolás Gallo hace parte de los 19 árbitros VAR que seguirán para los cuartos de final de la Copa del Mundo, lo que abre las posibilidades para que aparezca en algún partido en lo que queda del certamen.