Godín no perdona a los árbitros que le pitaron a Uruguay: "Más los analizo y más me duele"

Uruguay llegaba con grandes expectativas para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, cayó eliminado en la fase de grupos al tener una menor diferencia de gol con respecto a Corea del Sur.

Los charrúas sufrieron un duro revés en el partido frente a Portugal, donde además les sancionaron un polémico penal a raíz de una mano en el área de José María Giménez.

Alireza Faghani fue el árbitro central de este compromiso, el iraní se sinceró tras conocer el expediente que abrió la FIFA contra la selección dirigida por Diego Alonso y habló sobre su actuación en el Mundial de Qatar.

"Antes de cada palabra, me disculpo por no ser capaz de hacer que sucedan cosas buenas para el arbitraje de Irán. Dado el estado del país en los últimos días, he tratado de centrarme en los partidos lo mejor posible, pero desafortunadamente las cosas no han salido como debían", expresó el juez a través de Instagram.