Le pegó a todo: la historia de la vidente que aseguró que Argentina ganaría el Mundial

Después de una noche en la que de seguro los argentinos estuvieron en vela, este domingo 18 de diciembre llegó la final del Mundial Qatar 2022 y Argentina se llevó el título, convirtiéndose también en la nueva tricampeona y desatando locura en toda Sudamérica.

A pesar de que Francia no le dejó nada fácil a la Albiceleste la victoria, finalmente, en una definición por penaltis, los dirigidos por Lionel Scaloni lograron el sueño de convertirse en campeones del mundo y sobre dicho logro, en días pasados giraron cábalas, rituales y varias predicciones que alimentaron la ilusión de los hinchas argentinos.

Justamente, Mhoni Vidente, astróloga cubana que reside desde hace un largo tiempo en México y quien es reconocida por acertar en varios pronósticos, fue interrogada en días pasados sobre quién conseguiría el título de este domingo.

Al respecto, Mhoni desde el primer día aseguró que sus candidatos para una final eran Argentina, Brasil y Francia, pero previo al la final, aseguró que sería la albiceleste la que alzaría la Copa del Mundo.

“Siempre he dicho que Francia, Argentina o Brasil. Siempre le voy más a Francia y a Argentina que llegarán”, aseguró Mhoni durante una entrevista y bromeó: “A Brasil no tanto porque no me entienden en portugués, en Francia tampoco”, entre risas con la presentadora, quien agregó: “Entonces gana Argentina”, a lo que la astróloga respondió de manera afirmativa.

Después del resultado, son muchos quienes han ido a las redes sociales de la vidente para agradecer su predicción, mientras otros tantos ya daban por sentado que Argentina se convertiría en la nueva campeona del mundo.