La eliminación de Portugal dejó todo tipo de reacciones. El combiando luso cayó 1-0 con Marruecos y se despidió del Mundial Qatar 2022 de una manera inesperadas. Tras acabar el co0mpromiso, los jugadores del conjunto europeo fueron muy 'picantes' en sus declaraciones.

Uno de los primeros en alzar la voz fue Pepe. El histórico central apuntó directamente contra el árbitro argentino Facundo Tello. El defensor acusó al colegiado por no haber dado más tiempo en el compromiso y lo juzgó por su nacionalidad de origen.

Para el zaguero, la elección de un juez albiceleste, tras las polémicas del Argentina-Holanda no fue lo más acertado. Así fueron las declaraciones del defensor al finalizar el compromiso por los cuartos de final.

Nacionalidad del árbitro

"Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina", señaló el zaguero de 39 años.

Polémica por el posible favorecimiento a Messi y Argentina

"Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi".

Condicionamiento del central y poco juego de Marruecos

"Hablando, hablando toda Argentina y el árbitro viene aquí a pitar. No digo que venga condicionado... pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos.”

"Fue más de lo mismo, además ellos empezaron a hacer muchas faltas, el árbitro no mostraba amarillas, y estuvieron muy cerrados".

Finalmente, lo cierto es que los árbitros ya estaban definidos antes de empezar las series de cuartos de final. Adicionalmente, durante el compromiso Portugal mostró un flojo rendimiento y eso fue la que la dejó afuera del mundial.