Ya se acabó el Mundial de Qatar 2022 y con Argentina campeón, se siguen revelando detalles de lo que fue la final, esta vez sobre Francia, que al parecer vivió un difícil momento en la mitad del compromiso.

Antes de que se acabara el primer tiempo, los franceses iban perdiendo 2-0, por lo que hubo algo clave durante la charla técnica que le ayudó a este equipo a remontar el marcador y dejar un final de 3-3 cuando todo parecía perdido.

Según L'Equipe, durante la charla del medio tiempo, Didier Deschamps no ocultó nada y dijo algo que haría despertar a los jugadores: "Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!".

"Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!", terminó.

Tras ver la situación, Steve Mandanda, uno de los arqueros suplentes, aprovechó para 'pullar' a sus compañeros: "Ahora muchachos, ya está hecho, perdemos 2-0. Esto de remontar ya lo hemos hecho, es posible. Pero hay que salir al campo con otro estado de ánimo, muchachos. ¡No es posible hacerlo estando como estamos!".

Finalmente, el mismo medio francés cuenta que fue Mbappé quien terminó dicha charla difícil: "¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! truena el delantero del Blues. ¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida! De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos".

Aunque al final no pudieron ganar la copa del mundo, parece que las palabras del medio tiempo sirvieron para que los jugadores se tomarán en serio la final del evento más importante del mundo en el fútbol.